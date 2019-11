Condividi | Cor 17:15 La dirigenza della Asd Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero solo qualche giorno fa aveva parlato pubblicamente di «falsità, menzogne e distorsioni della realtà» da parte del Psd´Az, oggi arriva la replica al vetriolo dei Sardisti Pala Manchia, Sardisti contro patron Alghero



ALGHERO - E' guerra ormai a tutti i livelli nella maggioranza di centrodestra che amministra la città di Alghero, dai risvolti impensabili ma soprattutto imprevedibili, essendo trascorsi soltanto pochi mesi dall'elezione del sindaco Mario Conoci. Primo cittadino espressione del Psd'Az, ma dallo stesso partito ormai bersagliato pesantemente a più riprese. Nel calderone delle polemiche, temi scottanti, come nel caso della gestione delle palestre, su cui il partito del segretario Giuliano Tavera chiede pubblicamente di vederci chiaro [



Leggendo il Comunicato del patron della ASD Pallacanestro Alghero, la prima domanda che ci siamo posti è: ci è o ci fa? Premesso che aspettiamo a piè fermo le denunce o gli atti giudiziari che “il Nostro“ vorrà notificarci, nel frattempo, anche per ricordare con precisione i fatti e tener presenti in memoria le sue ormai incontrollate scorribande sui social, gli consigliamo una bella cura a base di fosforo. Infatti, rispondendo punto per punto, riscontriamo che non abbiamo necessità di documentare le nostre affermazioni, che pure siamo in condizioni di fare, perché è sufficiente ascoltare la voce stessa del patron.



A proposito del fatto che nessuno ha mai richiesto la riconsegna dell'impianto citiamo (https://www.youtube.com/watch?v=QhH6Y_joyWk) ove il nostro, nel corso di una intervista, a seguito di una conferenza stampa cui hanno partecipato sindaco attuale e assessore attuale allo sport, afferma: “è arrivata alla società in questi giorni una richiesta di presentarsi presso la struttura per verificare e verbalizzare lo stato dell'impianto e riprendersi la palestra per gestirla loro”(comune). Evidentemente, quindi, in questa circostanza Muroni smentisce se stesso confermando integralmente quanto da noi sostenuto. Occorre specificare, inoltre, che al sopralluogo sono presenti solo due funzionari del Comune, assente il Gestore il quale non deve ricevere altra comunicazione ma ottemperare all'ordine di rilascio impartito dall'Amministrazione. E' opportuno spiegare che l'illegittimità deriva dal fatto che non si è ottemperato ad un ordine della P.A., per cui la richiamata concessione provvisoria non essendo stata deliberata da alcuna autorità amministrativa deve essere considerata illegittima?



E' singolare che si mistifichi, poi, la realtà dei fatti! La Gara d'appalto cui ha partecipato la ASD Pallacanestro non è stata aggiudicata in quanto la procedura non è stata completata perchè i Commissari non hanno sottoscritto i verbali. Conseguentemente la gara non aggiudicata non è vinta tanto è vero che la deliberazione 332 del 30.10.2019 G.M. ha dato mandato al Dirigente di assumere la determinazione, il quale in relazione alle indicazioni ricevute, ha ritenuto inopportuno procedere all'aggiudicazione. Ed ecco che lo stesso dirigente sulla base di una motivazione dettata dall'esigenza dell'impossibilità di prendere in consegna gli impianti, ha disposto una proroga ad una società per la quale era stata disposta d'ufficio la restituzione, restando inadempiente all'ordine!



Circa lo stato di abbandono dell'immobile è sufficiente richiamare il servizio fotografico postato su Facebook nel 2 novembre '18 dallo stesso Muroni, per capire che non è una struttura gestita bene. Di chi è la responsabilità? ce lo dicano i dirigenti del Comune preposti al controllo della proprietà pubblica data in gestione! Vediamo cosa salta fuori in tema di scaricabarile, valutando gli obblighi riportati sui verbali di assegnazione e di affidamento. Almeno i documenti parleranno chiaro su come è stata affidata la Palestra Palamanchia in tutti questi anni…… sempre al Patron! Del Conflitto di interessi? Ebbene siamo in Italia non riusciamo mai ad approvare una normativa chiara. Ed allora è facile: sono in conflitto di interessi perché rivesto una carica pubblica incompatibile con chi richiede la gestione di impianti sportivi pubblici? Presto fatto, nomino responsabile della ASD mia moglie (risulta dall'elenco ufficiale delle ADS dI Alghero) così, cambia il nome ma, all'italiana, tutto resta in famiglia! Ma il conflitto non è superato se l'Istruttore Allenatore rimane, nell'espletamento delle figure da lui citate, il punto di riferimento economico rilevante per la gestione dell'addestramento del centro Minibasket.



