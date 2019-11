Condividi | A.B. 21:12 Una quarta giornata da dimenticare per la compagine algherese, che oggi pomeriggio ha perso con un perentorio 44-0 sul campo dei piemontesi. La compagine catalana è scivolata al penultimo posto con 5punti. Domenica arriva a Maria Pia la capolista Accademia nazionale Francescato Rugby: Amatori Alghero sconfitta a Biella



ALGHERO - Amatori Alghero sconfitti a Biella. Una quarta giornata da dimenticare per la compagine algherese, che oggi pomeriggio ha perso con un perentorio 44-0 sul campo dei piemontesi. La compagine catalana è scivolata al penultimo posto con 5punti. Domenica arriva a Maria Pia la capolista Accademia nazionale Francescato.



Una gara che si è giocata sotto una pioggia intensa e sul campo in sintetico (proprio a causa delle avverse condizioni del tempo), nella quale i padroni di casa hanno intonato un monologo costante per tutti gli 80’ di gara. Il XV algherese, che ha contato diversi infortunati, non è riuscita a ripetere quanto fatto vedere davanti al pubblico di Maria Pia. Il punteggio di oggi non lascia tanto spazio ai commenti. Una giornata storta per gli algheresi di fronte ad un avversario che ha dimostrato di essere forte e sicuro di se, ma che davanti non ha trovato la giusta ostilità.



Biella in vantaggio già al 2’ su calcio piazzato con Evans, che si è ripetuto anche al 28’, una meta di Rigutti al 19’ (trasformata) e una di Coda Zabetta(non trasformata)al 35’. 18punti totali, con i quali si è andati al riposo. Al rientro in campo poco cambia. L’Alghero non è riuscita mai a trovare la via della meta e a segnare alcun punto sul campo biellese. Di contro gli avversari sono andati in meta per quattro volte con Benchea (trasformata da Evans), Panigoni (non trasformata), Tomasselli e Laperuta, queste ultime due con trasformazione del subentrato Marcuccetti.



Con questa sconfitta, l’Amatori Alghero, a quota 5punti, scivola in penultima posizione, davanti a I Centurioni Rugby, dietro di un punto da Cus Genova e Milano. Ora, lo staff tecnico dovrà analizzare quanto accaduto nella gara odierna e prepararsi al meglio per la prossima che non si presenta più facile di quella appena andata in archivio. Infatti l’Alghero attende domenica 24 novembre, alle 12.30, la capolista Accademia nazionale Francescato, quest’oggi vittoriosa nello scontro al vertice con il Cus Torino.



BIELLA-AMATORI ALGHERO 44-0:

BIELLA: Lancione, Rigutti, Grosso (7’st Laperuta), Benettin, Ongarello, Evans (26’st Marcuccetti), Della Ratta (10’st Tomaselli), Coda Zabetta, Pellanda, Vezzoli, Loretti (13’st Panaro), Benchea, Vaglio Moien (20’st Careri), Zorzetto (20’st Romeo), Panigoni (26’st Chaabane). Coach Birchall.

AMATORI ALGHERO: Alegiani, Bombagi (15’st Madeddu), Delrio, Serra, Palmisano, Micheli, Michel (29’st Catania), Tongia, Calabrò, Lofrese, Fall (10’st Navarro), Ilie (1’st Paco), Macchioni (25’st Langellotto), Salaris (26’ Gabbi), Poloni. Coach Bortolussi.

ARBITRO: Filippo Russo di Treviso.

