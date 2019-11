Condividi | Red 18:37 I Carabinieri della Stazione di Villanova Tulo e della Compagnia di Isili hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari un 27enne che, a seguito del controllo etilometrico con valori ben superiori a quelli consentiti, si è visto ritirare la patente di guida. Inoltre, i militari hanno denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 26enne trovato in possesso di un coltello Villanova Tulo: denunciati due giovani



VILLANOVA TULO - I Carabinieri della Stazione di Villanova Tulo e della Compagnia di Isili, nell’ambito dei servizi di prevenzione in fascia serale e notturna lungo le principali strade di collegamento del Sarcidano e finalizzati al controllo della circolazione stradale ed al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari un 27enne che, a seguito del controllo etilometrico con valori ben superiori a quelli consentiti, si è visto ritirare la patente di guida. Inoltre, durante l’attività preventiva, i militari hanno denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 26enne trovato in possesso di un coltello. VILLANOVA TULO - I Carabinieri della Stazione di Villanova Tulo e della Compagnia di Isili, nell’ambito dei servizi di prevenzione in fascia serale e notturna lungo le principali strade di collegamento del Sarcidano e finalizzati al controllo della circolazione stradale ed al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari un 27enne che, a seguito del controllo etilometrico con valori ben superiori a quelli consentiti, si è visto ritirare la patente di guida. Inoltre, durante l’attività preventiva, i militari hanno denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 26enne trovato in possesso di un coltello.