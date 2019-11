Condividi | Cor 18:10 Il Parco Regionale di Porto Conte apre al pubblico dalla giornata di venerdì 22 novembre il nuovo museo dedicato ad Antoine De Saint-Exupéry all´interno della Torre Nuova di Alghero. Il giorno prima l´inaugurazione Apre il Museo Antoine De Saint-Exupéry



ALGHERO - Non è esagerato parlare di giornata speciale per la città di Alghero. Sarà inaugurato giovedì, infatti, il MASE - Museo Antoine De Saint-Exupéry all'interno della Torre Nuova di Porto Conte, per decenni abbandonata e inutilizzata. Il MASE celebra la vita e le opere dello scrittore dedicandogli un nuovo spazio emozionale, allestito proprio in quei luoghi tanto cari all'autore de "Il Piccolo Principe".



Antoine De Saint-Exupéry visse infatti ad Alghero dal maggio del 1944 fino al luglio dello stesso anno. Proprio nella Baia di Porto Conte, in una villa posta su una lieve altura davanti alla Torre Nuova. Qui, cullato dalle onde del mare, scrisse gran parte del romanzo "La Cittadella" e il suo ultimo testo dal titolo "Lettera a un americano".



Nelle sale e nelle teche si potranno ammirare tutte le prime edizioni dei libri dell'autore, installazioni a tema, opere d'arte, oggetti, cimeli e documenti d'epoca. Per il presidente Gavino Scala, l'intero consiglio direttivo di Tramariglio, l'ex Amministrazione comunale di Alghero con l'assemblea di Casa Giosa e il direttore Mariano Mariani in testa, si tratta certamente di un risultato importante.