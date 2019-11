Condividi | Red 19:20 L´uomo, in stato confusionale, pare avesse perso l´orientamento. Provvidenziale l´intervento del personale medico del 118 e degli agenti della Polizia municipale, che lo hanno accompagnato in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso Anziano in salvo: era in stato confusionale



ALGHERO – Un anziano in stato confusionale. Un caso non grave, ma che ha richiesto la presenza delle Forze dell'ordine, che intervengono quotidianamente per normalizzare le situazioni.



E' quello che è accaduto attorno alle 18 di oggi (lunedì), nel popoloso quartiere de La Pietraia. Un 74enne si è allontanato da casa, ha perso l'orientamento.



Avvicinato dal personale medico del 118, pare non riuscisse a dare risposte ad alcune domande base, ma non voleva neanche andare all'ospedale. A quel punto, sono stati allertati gli agenti della Polizia municipale, che hanno consigliato all'uomo di farsi accompagnare nel vicino Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.