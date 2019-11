Condividi | Red 18:26 Questa fase si propone di dare conto degli impegni assunti dalle istituzioni scolastiche, dell´uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell´ambito di un dialogo tra la scuola ed i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) L´Alberghiero presenta la Rendicontazione sociale



ALGHERO - L'Istituto di istruzione superiore Ipsar-Ipia di Alghero sarà impegnato quest'anno nella “Rendicontazione sociale”. Si tratta di un momento con il quale tutte le scuole concludono il ciclo di autovalutazione attivato cinque anni fa.



Questa fase si propone di dare conto degli impegni assunti dalle istituzioni scolastiche, dell'uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell'ambito di un dialogo tra la scuola ed i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.). Il bilancio è dunque finalizzato al miglioramento delle prestazioni della scuola in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità (la scuola come costruttore del bene comune per le giovani generazioni).



L'Istituto illustrerà il lavoro svolto a studenti, famiglie, comunità locale, imprese interessate attraverso l'evento "Un'esperienza da gustare", per valorizzare sul territorio gli aspetti ed i punti di forza della scuola spesso sconosciuti ai più. L'incontro è in programma sabato 7 dicembre, nella Sala conferenze de Lo Quarter, dalle 9 alle 12 circa.