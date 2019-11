Condividi | Red 18:58 Come programmato dall’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis, in accordo con l’esigenza più volte segnalata dai cittadini di una pulizia più efficace e di dettaglio delle vie, prende il via venerdì mattina il programma di spazzamento destinato a stabilizzarsi Riprende lo spazzamento ad Alghero



ALGHERO - Come programmato dall’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis, in accordo con l’esigenza più volte segnalata dai cittadini di una pulizia più efficace e di dettaglio delle vie, prende il via venerdì mattina il programma di spazzamento destinato a stabilizzarsi. «Sarà l’inizio di un processo che dovrà arrivasse a soluzioni definitive con l’apposizione di cartellonistica fissa al pari di tutte le grandi città – spiega Montis - ed è nostra intenzione cadenzare le operazioni in maniera stabile durante l’arco dell’anno»



L’esigenza nasce dalle tante richieste pervenute in tal senso dai cittadini per evitare che il lavoro svolto dalla ditta incaricata venga parzialmente vanificato stante la continua presenza delle macchine sul bordo strada, che impediscono la completa ed efficiente pulizia delle vie cittadine. Si parte venerdì: è stato scelto di dare priorità ai viali alberati, in questo periodo invasi dalle foglie. Emessa l’apposita ordinanza con la quale si stabiliscono i divieti, invitano tutti i cittadini a rispettare gli orari di divieto di sosta anche per evitare sanzioni, o peggio ancora, rimozioni forzate delle auto. Il servizio è previsto dalle 8 alle 12.



Si inizierà, come detto, venerdì 22 novembre, in Via Marconi (nel tratto compreso tra le vie Leonardo da Vinci e Sant’Agostino) e Via Sant’Agostino (tra le vie Marconi e Giolitti); martedì 26, in Via Cravellet (nel tratto compreso tra le vie Vittorio Emanuele ed Andreoni), Via Andreoni (tra le vie Cravellet e Sebastiano Satta) e Via Sebastiano Satta (tra le vie Andreoni e XX settembre); venerdì 29, in Via Grazia Deledda (tra le vie Sant’Agostino e Leonardo da Vinci) e Via Andreoni (tra le vie Leonardo da Vinci e Cravellet): Infine, martedì 3 dicembre, sempre dalle 8 alle 12, in Via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e Via Sant’Agostino) ed in Via Brigata Sassari (tra le via Vittorio Emanuele e Sant’Agostino). Commenti ALGHERO - Come programmato dall’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis, in accordo con l’esigenza più volte segnalata dai cittadini di una pulizia più efficace e di dettaglio delle vie, prende il via venerdì mattina il programma di spazzamento destinato a stabilizzarsi. «Sarà l’inizio di un processo che dovrà arrivasse a soluzioni definitive con l’apposizione di cartellonistica fissa al pari di tutte le grandi città – spiega Montis - ed è nostra intenzione cadenzare le operazioni in maniera stabile durante l’arco dell’anno»L’esigenza nasce dalle tante richieste pervenute in tal senso dai cittadini per evitare che il lavoro svolto dalla ditta incaricata venga parzialmente vanificato stante la continua presenza delle macchine sul bordo strada, che impediscono la completa ed efficiente pulizia delle vie cittadine. Si parte venerdì: è stato scelto di dare priorità ai viali alberati, in questo periodo invasi dalle foglie. Emessa l’apposita ordinanza con la quale si stabiliscono i divieti, invitano tutti i cittadini a rispettare gli orari di divieto di sosta anche per evitare sanzioni, o peggio ancora, rimozioni forzate delle auto. Il servizio è previsto dalle 8 alle 12.Si inizierà, come detto, venerdì 22 novembre, in Via Marconi (nel tratto compreso tra le vie Leonardo da Vinci e Sant’Agostino) e Via Sant’Agostino (tra le vie Marconi e Giolitti); martedì 26, in Via Cravellet (nel tratto compreso tra le vie Vittorio Emanuele ed Andreoni), Via Andreoni (tra le vie Cravellet e Sebastiano Satta) e Via Sebastiano Satta (tra le vie Andreoni e XX settembre); venerdì 29, in Via Grazia Deledda (tra le vie Sant’Agostino e Leonardo da Vinci) e Via Andreoni (tra le vie Leonardo da Vinci e Cravellet): Infine, martedì 3 dicembre, sempre dalle 8 alle 12, in Via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e Via Sant’Agostino) ed in Via Brigata Sassari (tra le via Vittorio Emanuele e Sant’Agostino).