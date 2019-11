Condividi | Red 19:11 Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti nell’ultimo periodo per arginare i fenomeni di criminalità comune come l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro città Marijuana ad Olbia: due denunciati



OLBIA – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti nell’ultimo periodo per arginare i fenomeni di criminalità comune come l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Olbia. Ieri (lunedì), i Carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno sottoposto a controllo e fermato un giovane olbiese, trovandolo in possesso di otto involucri preconfezionati in pari misura e pronti allo smercio contenenti marijuana e di un coltello a serramanico.



Pochi istanti dopo, i militari sono andati nella casa del giovane, dove è stato ritrovato un sacchettino con altra sostanza stupefacente dello stesso tipo. L’ammontare totale del sequestro è stato di 30grammi di marijuana circa. Sequestrato anche il coltello. Il pusher, già noto alle Forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente di Tempio Pausania per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere.



