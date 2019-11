Condividi | Red 8:12 I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio nell’Ufficio Monopoli per la Sardegna, in coordinamento con il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, nell’ambito di un’operazione interforze con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza che si è svolta durante la prima settimana di novembre, hanno controllato cinquanta esercizi nei quali si raccoglie il gioco pubblico Controlli congiunti sul gioco illegale nell´Isola



CAGLIARI - I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio nell’Ufficio Monopoli per la Sardegna, in coordinamento con il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, nell’ambito di un’operazione interforze con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza che si è svolta durante la prima settimana di novembre, hanno controllato cinquanta esercizi nei quali si raccoglie il gioco pubblico. Di queste, trentuno sono in provincia di Oristano, otto di Cagliari, sette di Sassari e quattro di Nuoro.



I controlli, ai quali hanno partecipato anche i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari, hanno permesso di individuare due centri di Trasmissione dati di raccolta abusiva di scommesse: uno per conto di un bookmaker estero nella provincia di Oristano e l’altro tramite un sito internet non autorizzato nella provincia di Cagliari. In quest'ultimo, inoltre, erano installati tre apparecchi non collegati alla rete telematica.



Un esercizio commerciale abusivo nel quale erano installati tre "totem" è stato individuato in provincia di Sassari. La campagna di controlli interforze ha voluto essere un segnale forte di presenza, attenzione e di credibile e significativa deterrenza delle Autorità preposte ai controlli sul gioco pubblico sull'intero territorio sardo, consentendo anche di aggiornare la mappa dei siti dove si raccoglie il gioco, ai fini di una sempre più mirata tutela del gioco legale e responsabile