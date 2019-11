Condividi | Red 17:36 Sabato 21 dicembre, il museo algherese ospiterà l´inaugurazione della mostra fotografica “The call of the rock Pt.2”, visitabile dal venerdì al lunedì, fino al 13 gennaio. L´evento è realizzato con la collaborazione di Fotografando istanti, con il contributo di Aaron Gonzalez ed il patrocinio del locale Comitato della Società Dante Alighieri A Casa Manno, Roberto Masia



ALGHERO – Casa Manno, ad Alghero, ospiterà la mostra fotografica “The call of the rock Pt.2”, di Roberto Masia. L'evento si terrà sabato 21 dicembre, alle 18.



L'evento è realizzato con il patrocinio del locale Comitato della Società Dante Alighieri, in collaborazione con Fotografando istanti ed il contributo di Aaron Gonzalez. L'allestimento sarà visitabile fino a lunedì 13 gennaio 2020, dal venerdì al lunedì, dalle 16 alle 20, con ingresso ad offerta libera.



«Catturare istanti – dichiara Masia - per me è un motivo di vita, arrampicare una passione. Far conoscere tramite gli scatti cosa provo quando arrampico, è diventata la mia missione. Voler portare in vetta chi non può: questo è il pretesto per unire i due mondi. Il richiamo della montagna non è per tutti, la mia volontà è quella di far vivere le sensazioni provate durante una scalata, senza bisogno di usare corda e scarponi».