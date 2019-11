Condividi | Cor 16:40 «Subito in sicurezza la tratta» denuncia Valdo Di Nolfo. Storia di ordinario pericolo sulla strada ferrata di Alghero. Questa mattina a Mamuntanas sfreccia il treno ma le sbarre non si chiudono. Solo pochi metri più in giù l´arrivo di un´auto. Sbarre alzate, tragedia sfiorata ad Alghero



ALGHERO - Storia di ordinario pericolo sulla strada ferrata di Alghero. Stamattina (mercoledì) ore 8 al passaggio a livello di Mamuntanas, il treno passa, il semaforo per le auto è rosso ma la sbarra è alzata. Nello stesso punto il primo di ottobre scorso si era sfiorata la tragedia con un'auto investita dal treno [



Il fatto fa ancor più impressione dal momento che l'atteso ripristino della tratta ferroviaria Alghero-Olmedo-Sassari arriva finalmente, dopo enorme ritardo, a compimento. Il disservizio, infatti, dimostra ancora una volta i pericoli che si celano dietro ogni passaggio a livello presente sul territorio: malfunzionamenti o errori che mettono in pericolo vite umane.



«Forse è il caso che chi la politica e chi ha le competenze la smetta di autoglorificarsi, di appuntarsi medaglie e medagliette e metta subito in sicurezza la tratta. Immediatamente, senza scuse, senza scaricabarile» denuncia con fermezza il consigliere comunale di Alghero Valdo Di Nolfo. «Soprattutto perché pare che da sabato tutta la tratta Alghero-Olmedo-Sassari sarà finalmente operativa. Tratta fondamentale per il diritto alla mobilità di tutti i pendolari - studenti e lavoratori - che meritano rispetto e sicurezza. Come meritano rispetto e sicurezza i residenti della zona che non possono rischiare ogni volta che si spostano da casa» conclude Di Nolfo.



Nella foto: il teno con le sbarre del passaggio a livello di Mamuntanas (Alghero) alzate Commenti ALGHERO - Storia di ordinario pericolo sulla strada ferrata di Alghero. Stamattina (mercoledì) ore 8 al passaggio a livello di Mamuntanas, il treno passa, il semaforo per le auto è rosso ma la sbarra è alzata. Nello stesso punto il primo di ottobre scorso si era sfiorata la tragedia con un'auto investita dal treno [ GUARDA ].Il fatto fa ancor più impressione dal momento che l'atteso ripristino della tratta ferroviaria Alghero-Olmedo-Sassari arriva finalmente, dopo enorme ritardo, a compimento. Il disservizio, infatti, dimostra ancora una volta i pericoli che si celano dietro ogni passaggio a livello presente sul territorio: malfunzionamenti o errori che mettono in pericolo vite umane.«Forse è il caso che chi la politica e chi ha le competenze la smetta di autoglorificarsi, di appuntarsi medaglie e medagliette e metta subito in sicurezza la tratta. Immediatamente, senza scuse, senza scaricabarile» denuncia con fermezza il consigliere comunale di Alghero Valdo Di Nolfo. «Soprattutto perché pare che da sabato tutta la tratta Alghero-Olmedo-Sassari sarà finalmente operativa. Tratta fondamentale per il diritto alla mobilità di tutti i pendolari - studenti e lavoratori - che meritano rispetto e sicurezza. Come meritano rispetto e sicurezza i residenti della zona che non possono rischiare ogni volta che si spostano da casa» conclude Di Nolfo.Nella foto: il teno con le sbarre del passaggio a livello di Mamuntanas (Alghero) alzate