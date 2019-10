video Condividi | Red 15:28 Un signore alla guida della sua utilitaria, sarebbe transitato nel passaggio a livello di Punta Moro poco prima che si abbassasse la barriera, per poi trovare l´altra chiusa. Fortunatamente, il treno procedeva a bassa velocità Intrappolato con l'auto nel passaggio a livello



ALGHERO – Poteva essere una tragedia, rimarrà soltanto una brutta avventura da raccontare ai nipotini. Da una prima ricostruzione, un anziano, alla guida della sua utilitaria, sarebbe passato nel passaggio a livello di Punta Moro poco prima che si abbassasse la barriera, per poi trovare l'altra chiusa.Fortunatamente, il treno che collega Alghero ad Olmedo procedeva a bassa velocità, consentendo al macchinista di frenare, strusciando il posteriore dell'auto, che ha rischiato di essere travolta. Tanto spavento per il conducente dell'auto.Sul posto, la Polizia ferroviaria, che ha effettuato i rilievi del caso. Dalle prime verifiche, pare che il passaggio a livello funzionasse regolarmente.