Il Green in vasca per Amelia

Numerosi i primi posti conquistati dal Green Alghero, che si è ben distinto piazzandosi a metà classifica. Medaglie per Manuela Lai nei 25dorso, Maria Brancati nei 25farfalla e nei 25stile libero, Rocio Sambrini nei 25rana, Candela Sambrini e Davide Demartis nei 50rana. Ottimi piazzamenti anche per Eleonora Sechi e Gabriele Murru. Ma in questa giornata di festa e solidarietà a vincere è stata ancora una volta la solidarietà, una dote che contraddistingue il mondo dello sport. Commenti ALGHERO - Una giornata per ricordare e sostenere l'associazione "Amelia Sorrentino Aps", nata per la ricerca e per i progetti ospedalieri in corso nell'ospedale Brotzu di Cagliari. L'associazione è stata creata dai genitori della piccola Amelia (figlia di Corrado Sorrentino, ex atleta ed ora allenatore della società Atlantide Elmas), scomparsa prematuramente un anno fa per una rara patologia.La manifestazione, i cui proventi per l'iscrizione gara sono andati all'associazione, si è tenuta nella piscina Terramaini di Cagliari. Tutte le società sarde hanno risposto all'appello e si sono contesi la prima edizione del "Trofeo Amelia Sorrentino". Oltre 360 baby atleti di età compresa tra i sette ed i dodici anni hanno onorato la manifestazione organizzata alla perfezione dall'Atlantide.Numerosi i primi posti conquistati dal Green Alghero, che si è ben distinto piazzandosi a metà classifica. Medaglie per Manuela Lai nei 25dorso, Maria Brancati nei 25farfalla e nei 25stile libero, Rocio Sambrini nei 25rana, Candela Sambrini e Davide Demartis nei 50rana. Ottimi piazzamenti anche per Eleonora Sechi e Gabriele Murru. Ma in questa giornata di festa e solidarietà a vincere è stata ancora una volta la solidarietà, una dote che contraddistingue il mondo dello sport.