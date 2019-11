Condividi | Red 21:41 Pronto l´intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, attendendo l´opera dei tecnici della Telecom Palo pericolante: apprensione in Via Fermi



ALGHERO – Attimi di apprensione, attorno alle 17 di oggi (mercoledì), in Via Enrico Fermi, nell'ingresso posteriore della stazione ferroviaria di Alghero. Per cause ancora non chiarite, uno dei pali che sostengono i cavi della linea telefonica si è spezzato, rimanendo in bilico.



Visto il potenziale pericolo, i passanti hanno allertato i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli. Prontamente intervenuti, hanno provveduto subito a mettere in sicurezza la zona, in attesa dell'intervento risolutivo dei tecnici della Telecom.