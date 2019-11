Condividi | Cor 10:55 Nel desk fieristico, oltre al materiale degli albergatori, viene distribuito anche il materiale pubblicitario del Comune di Alghero e quello del Parco di Porto Conte e Area Marina di Capo Caccia ed Isola Piana Riviera del Corallo, consorzio a Varsavia



ALGHERO - Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, che raduna le principali aziende private della filiera del turismo di Alghero, continua la sua attività promozionale a favore della Destinazione Alghero ed è ora presente dal 21 al 23 Novembre alla fiera del turismo di Varsavia. Nel desk fieristico, oltre al materiale consortile, viene distribuito anche il materiale pubblicitario del Comune di Alghero e quello del Parco di Porto Conte e Area Marina di Capo Caccia ed Isola Piana, sono presentate le bellezze della nostra zona e si propongono vacanze attive e culturali oltre alla classica proposta mare.



Seguiranno le presenze alla Fiera di Stoccarda dall’11 al 19 gennaio e poi a quella di Bratislava a fine gennaio 2020. «La partecipazione alle fiere turistiche rappresenta una delle più importanti occasioni per far conoscere la nostra destinazione nei nuovi mercati emergenti e per consolidare l’immagine in quei mercati che già conoscono Alghero, per questa ragione il Consorzio si impegna a valorizzare la città nel suo insieme e non solo le aziende private aderenti al Consorzio, che di fatto sostengono i costi» sottolineano dal Consorzio.



A favore delle aziende consorziate vengono portati avanti contatti commerciali che sono supportati anche grazie alla presenza web e social, infatti a breve sarà anche disponibile on line l'aggiornamento del sito, con un taglio prettamente commerciale ed operativo. «Partecipare alle fiere e valorizzare la destinazione turistica richiede molti sforzi, impegnando risorse economiche e disponibilità per l'organizzazione e la presenza di persone preparate e capaci. L'obiettivo è quello di riuscire a condividere sempre di più con i diversi operatori del territorio, con l'Aeroporto e con l'Amministrazione Comunale queste ed altre iniziative, in modo da poter tornare ad essere distinguibili e competitivi nel panorama dell'offerta turistica internazionale».