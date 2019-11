Condividi | Red 18:37 In riferimento all´episodio citato ieri in un articolo pubblicato dal Quotidiano di Alghero, l´Arst chiarisce la situazione: «Nel caso di mancati funzionamenti, guasti, o di anomalie improvvise dei passaggi a livello automatici o di altri impianti tecnologici, sono poste in essere, da Arst, tutta una serie di azioni espressamente regolamentate e finalizzate al ripristino delle normali condizioni di esercizio, da parte del personale preposto» Arst: sbarre alzate, ma non c´era pericolo



ALGHERO – Nessun pericolo. In riferimento all'episodio citato ieri in un articolo pubblicato dal Quotidiano di Alghero sull'epidosio avvenuto ad un passaggio a livello



«Nel caso di mancati funzionamenti, guasti, o di anomalie improvvise dei passaggi a livello automatici o di altri impianti tecnologici – spiegano dalla sede dell'azienda - sono poste in essere, da Arst, tutta una serie di azioni espressamente regolamentate e finalizzate al ripristino delle normali condizioni di esercizio, da parte del personale preposto. Le norme in materia di sicurezza stabiliscono che il macchinista debba arrestare il treno in prossimità del passaggio a livello per verificare che non vi siano veicoli stradali in fase di avvicinamento all’attraversamento e quindi superare l'intersezione, a bassissima velocità (o a passo d'uomo), azionando ripetutamente la segnalazione acustica insita nel fischio».



Infine – viene sottolineato in una nota - solo dopo aver accertato che non vi siano condizioni di pericolo, impegnare lo stesso passaggio. Così, di fatto, è avvenuto alle ore 8 di mercoledì 20 novembre. Basti pensare che, laddove non vi sia visibilità in prossimità del passaggio a livello, lo stesso, normalmente, è presenziato con personale a terra».

