Contratto di laguna: via ai tavoli tematici

ALGHERO - Al via ad Alghero, nell’ambito del Contratto di laguna del Calich, i tavoli di ascolto con il mondo agricolo utili al perseguimento degli obbiettivi di medio e lungo termine rientranti nel progetto che riguardano i temi della tutela e qualità delle acque, della riqualificazione territoriale e paesaggistica ed adattamento ai mutamenti climatici. L’Amministrazione comunale di Alghero, capofila del progetto, vuole coinvolgere sempre più gli operatori agricoli del territorio affinché aderiscano fattivamente al progetto ed inizierà a farlo articolando gli incontri in tre distinte giornate.



Il primo tavolo è in programma mercoledì 27 novembre, sull'“Utilizzo delle acque reflue in agricoltura e altre esigenze legate al rafforzamento del campo agricolo”. Quello di giovedì 5 dicembre, invece, verterà sull'“Adeguamento del comparto agricolo alle nuove condizioni di irrigazione e ai cambiamenti climatici in corso (focus su fabbisogni infrastrutturali del comparto)”.



Infine, martedì 17 dicembre, sarà la volta dell'"Adesione degli operatori agricoli al Contratto di laguna del Calich: punti di forza, opportunità e prospettive reali". «Sarà occasione - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis - per iniziare a restituire all'agro e alle sue produzioni il ruolo di primaria importanza che merita in uno scenario in cui si contemperano gli interessi di tutela dell'Ambiente della laguna con quelli degli agricoltori e della qualità delle loro produzioni».