L'opinione di Alberto Bamonti Trasporti, non c´è proprio da esultare



Verrà riaperta la tratta ferroviaria tra Alghero e Sassari. Sicuramente una buona notizia. Ma non penso sia il caso di esultare, infatti la questione dei trasporti, sia locali che da e per la Sardegna, resta un problema che tutt’ora affligge i Sardi e in particolare i residenti del Nord-Ovest dell’Isola. A parte il treno, è necessario rafforzare i collegamenti “via gomma” e migliorare anche i servizi annessi ad essi ovvero la sistemazione di pensiline e l’aumento di informazione sulle corse per rendere meno arduo l’utilizzo di tale servizio.



Altro discorso riguarda le strade. Non si può più rinviare lo sblocco dell’iter per l’ultimo, in realtà primo tratto, della quattro corsie per Sassari. Troppi incidenti e troppe croci nelle due arterie che ci collegano al capoluogo della Provincia. Fino ad arrivare all’Aeroporto. La divulgazione dei voli invernali presenti nello scalo Riviera del Corallo non possono non far riflettere. Si parla tanto di allungare la stagione, ma da ottobre fino a marzo è quasi “black out”, infatti i voli che restano pure in questo periodo invernale sono solo 9 di cui due (Milano e Roma) in continuità territoriale.



Inoltre, come segnalato più volte, resta necessario migliorare anche l’accesso all’infrastruttura aeroportuale. Per questo ho già parlato col commissario della Provincia, Pietro Fois, al fine di mettere a Bilancio gli interventi per la segnaletica orizzontale e verticale e soprattutto l’illuminazione dei collegamenti viari all’aeroporto che, ancora oggi, nonostante la bitumatura di parte di essi, sia ancora totalmente al buio. Ben venga e ritorni il treno per Sassari, ma dobbiamo tenere alta la guardia perché la condizione generale dei trasporti deve essere migliorata.



*consigliere comunale e coordinatore Riformatori sardi Alghero