Incendio a Sassari, giovane intossicato

20/11/2019 Controlli congiunti sul gioco illegale nell´Isola I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio nell’Ufficio Monopoli per la Sardegna, in coordinamento con il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, nell’ambito di un’operazione interforze con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza che si è svolta durante la prima settimana di novembre, hanno controllato cinquanta esercizi nei quali si raccoglie il gioco pubblico