PORTO TORRES - Un percorso ad ostacoli ed un birillo che da giorni monta la guardia nella circonvallazione che porta alla zona industriale di Porto Torres. Un tratto di strada pericoloso, quello dell’incrocio di Via Guarino, dove i rattoppi sull’asfalto, per coprire vere e proprie voragini, sono saltati alle prime piogge. Ad indignarsi per primi sono gli automobilisti, che devono fare i conti d’un tratto di asfalto disseminato di trappole.



Danni ai pneumatici e gomme squarciate, auto che inevitabilmente finiscono nella cavità stradale, sono il risultato di una carreggiata che non lascia scampo a chiunque si trovi a passare di lì, con il rischio di finire sul cordolo a bordo strada. La rabbia e l’indignazione non si erano diradati dopo l’intervento di rifacimento della strada. L’asfalto è nuovamente ceduto e il problema si è ripresentato. E non basta certo un birillo ad evitare i disagi agli automobilisti che ogni giorno devono evitare le buche profonde anche di 10centimetri.



«La sistemazione del manto stradale fatto temporaneamente dalla Multiservizi non è servito a molto – accusa il consigliere Davide Tellini – e come segnalato più volte, quelle buche hanno bisogno di un intervento con azioni definitive, altrimenti si spreca solo denaro pubblico e non si risolvono i tanti disagi per le centinaia di veicoli che ogni giorno transitano nella zona». L'argomento "buche" e degrado del manto stradale era stato più volte portato all'attenzione del Consiglio comunale. I recenti investimenti hanno interessato buona parte delle vie cittadine, ma qualcuna forse meriterebbe maggiore attenzione.