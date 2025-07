S.A. 13:53 Lunedì 7 agosto stop acqua a Calabona Abbanoa ha in programma la realizzazione di alcuni allacci idrici e la dismissione della vecchia condotta in via Villafranca del Penedès, all’altezza dell’incrocio con via Carbia



ALGHERO - Lunedì prossimo, 7 luglio, Abbanoa ha in programma la realizzazione di alcuni allacci idrici e la dismissione della vecchia condotta in via Villafranca del Penedès, all’altezza dell’incrocio con via Carbia. Per l’esecuzione delle operazioni, dalle 8 alle 18, occorrerà sospendere l’erogazione idrica nel distretto Sant’Anna, ovvero nelle vie Villa Franca De Penedès, Berlinguer, Carbia, Sant’Anna, Montserrat, Coros, Barxa, Tibidabo, Parc Guell, Lussu, Laconi, Mele, Atzeni, Nulauro, Sant’Imbenia, Addis, Asproni, Alziator, Dessanay, Zedda, Iotti, Borsellino, Pertini, Falcone, Liszt, Vivaldi, Mozart, Paganini e in viale Della Resistenza. Previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime al completamento dei lavori.