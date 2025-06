Cor 12:00 Acqua fuori norma all´Arenosu Grave disservizio nell´agro di Alghero dove l´acqua risulta fuori norma per il consumo diretto dopo i campionamenti dello scorso 25 giugno. Torbidità, cloruri e sodio in eccesso. C´è la comunicazione urgente dell´Asl competente al Comune



ALGHERO - Acqua fuori norma all'Arenosu e nella zona dell'aeroporto militare, pertanto il consiglio è di imitarne l'uso alimentare quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. La stessa può essere utilizzata per gli usi igienici. Torbidità, cloruri e sodio in eccesso: C'è la comunicazione urgente dell'Asl competente al Comune di Alghero in riferimento ai campioni prelevati lo scorso 25 giugno, ma soltanto oggi (30 giugno) si è avuta notizia. Inutile sottolineare il grave disservizio a cui vanno incontro i residenti nell'agro. Fortunatamente il problema pare contingentato alla sola zona dell'Arenosu.