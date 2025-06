S.A. 14:31 «Anagrafe, la pezza peggiore del buco» A dirlo è Massimiliano Fadda per Prima Alghero: il punto ombra climatizzato non è operativo e quindi le persone devono ancora ripararsi sotto gli alberi, come hanno sempre fatto. Meglio non fare niente che fare le cose a metà, magari comunicando la novità quando questa è completata



ALGHERO - «Nei giorni scorsi abbiamo appreso, tramite la stampa locale, che è stato collocato un gazebo climatizzato per l’utenza del nostro ufficio anagrafe, al fine di proteggere dal sole e dalle intemperie le persone in attesa. Detto gazebo è stato definito “punto ombra climatizzato”, per poter affrontare il proprio turno in un ambiente confortevole e fresco. Questa novità non mi era da subito parsa una bella iniziativa, ovvero sembrava “una pezza peggiore del buco” ed in effetti ho verificato di persona quello che mi era stato segnalato da alcuni cittadini, ovvero che il gazebo è chiuso a chiave ed all’interno non c’è nemmeno una sedia o qualsivoglia arredo». A dirlo è Massimiliano Fadda per Prima Alghero che conclude: «A tutt’oggi quindi il punto ombra climatizzato non è operativo e quindi le persone devono ancora ripararsi sotto gli alberi, come hanno sempre fatto. Meglio non fare niente che fare le cose a metà, magari comunicando la novità quando questa è completata».