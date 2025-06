Cor 19:01 «Transenne in cimitero, situazione vergognosa» A denunciarlo è il Coordinamento cittadino della Lega di Alghero, che torna con forza sulla condizione di degrado e abbandono della struttura cimiteriale algherese



ALGHERO - «Il cimitero di Alghero è inaccessibile in diverse sue aree da circa due mesi: una situazione intollerabile che impedisce a tanti cittadini, spesso anziani, di poter portare un fiore ai propri defunti». A denunciarlo è il Coordinamento cittadino della Lega di Alghero, che torna con forza sulla condizione di degrado e abbandono della struttura cimiteriale. Una situazione che si trascina da anni, ma che ha toccato un punto critico in seguito a un grave episodio che ha coinvolto un'anziana signora, precipitata all'interno di una tomba a causa del cedimento di una lastra di copertura.



«Solo per miracolo non si è trasformata in tragedia - sottolinea il Coordinamento - ma da allora l'area è stata semplicemente transennata, senza alcun intervento risolutivo. Una risposta insufficiente, che mortifica la cittadinanza». Il caso non è isolato, ma rappresenta l'ennesima testimonianza delle gravi criticità infrastrutturali che da troppo tempo affliggono il cimitero algherese. «Sarebbe bastato intervenire con misure di sicurezza immediate per garantire almeno un accesso ordinato e parziale - aggiunge il Coordinamento - ma si è scelto il blocco totale, penalizzando i cittadini, in particolare i più fragili».



Un altro aspetto fortemente preoccupante riguarda la sicurezza delle scale utilizzate per raggiungere i loculi più alti, che risultano in condizioni pericolose. «È impensabile e rischioso - continua il Coordinamento - costringere persone anziane a salire a due metri d'altezza su strutture instabili. Un'amministrazione attenta non può ignorare questi rischi». Ma le criticità non si fermano alla sola manutenzione ordinaria. «Ci sono servizi previsti da contratto e di competenza del gestore privato - ricorda ancora il Coordinamento cittadino della Lega - come l'accompagnamento delle persone con disabilità o l'assistenza agli anziani, specialmente durante i mesi estivi. Servizi che, purtroppo, risultano totalmente assenti». «Il cimitero è un luogo sacro, simbolo delle nostre radici culturali e cristiane - conclude il Coordinamento -. Ha un valore affettivo profondo per l'intera comunità e merita rispetto e cura tutto l'anno, non soltanto in occasione del 2 novembre. Oggi diamo voce ai tanti algheresi che vivono questa situazione con dolore e frustrazione. È tempo che l'amministrazione si assuma le proprie responsabilità».