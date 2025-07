S.A. 11:43 Arenosu, Santa Maria La Palma: acqua conforme Stamattina, con decorrenza immediata, il sindaco Raimondo Cacciotto ha revocato l’Ordinanza n. 8 del 30.06.2025 di limitazione al consumo dell’acqua di rete per non conformità dei parametri



ALGHERO - L’Asl di Sassari, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione, ha comunicato oggi che i controlli sull'acqua ad uso potabile risultano conformi ai sensi del D. Lgs n. 18 del 2023. Stamattina, con decorrenza immediata, il sindaco Raimondo Cacciotto ha revocato l’Ordinanza n. 8 del 30.06.2025 di limitazione al consumo dell’acqua di rete per non conformità dei parametri di cui al D. Lgs n. 18 del 2023 – Loc. Arenosu e Santa Maria La Palma.