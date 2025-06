Cor 11:35 Degrado alla Pivarada, scoppiano i cestini Lo sfogo di un algherese residente nel popoloso quartiere alle spalle del porto turistico: «Qualcosa non va nel servizio rifiuti se tutti i cestini posizionatosi nel quartiere ogni notte vengono presi d´assalto»



ALGHERO - Piccoli e grandi disservizi in Riviera del Corallo sul fronte rifiuti, fanno il palio con menefreghismo e maleducazione dilagante. Lamentele questa mattina dal quartiere della Pivarada, dove un algherese segnala l'indecorosa situazione «a cui ogni mattina i residenti sono costretti ad assistere». In realtà gli stessi problemi si segnalano un po su tutti i quartieri urbani, dove i cestini gettacarte - ormai abitualmente - vengono utilizzati impropriamente per buttare ogni tipo di rifiuto.



Ecco l'immagine di questa mattina (lunedì) recapitata alla redazione. «Qualcosa non va nel servizio rifiuti se tutti i cestini posizionatosi nel quartiere ogni notte vengono presi d'assalto» lo sfogo del residente ormai stufo. Analoghi problemi segnalati anche in centro storico, dove dalla sera di domenica molte zone risultavano imbrattate da cartacce e avanzi di generi alimentari: non certamente una bella immagine quella presentata ai numerosi turisti presenti in città.