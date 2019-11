video Condividi | Red 10:52 Fino a martedì 10 dicembre si può aderire all’iniziativa “Per fare un albero ci vuole un seme…”, inserito nel programma della campagna di sensibilizzazione ambientale di cittadinanza attiva in corso anche ad Alghero. Le immagini dal centro “Orn.Est”, in Via Sant’Agostino Anche Alghero Save the Amazon



ALGHERO - “Per fare un albero ci vuole un seme…”. E' l’iniziativa inserita nel programma della campagna di sensibilizzazione ambientale di cittadinanza attiva “Save the Amazon”, rivolta a tutti i bambini e le bambine che amano la natura. Fino a martedì 10 dicembre, sarà possibile partecipare anche nella città di Alghero, la modalità di adesione è gratuita ed è semplicissima: portare un elaborato grafico inerente il tema della natura al centro “Orn.Est”, in Via Sant’Agostino ad Alghero, che in cambio donerà dei semi. Gli elaborati saranno esposti, e giovedì 13, alle 17, si terrà l’estrazione con dei “premi green”.



L’idea “germoglia” dal fatto che come i semi cresceranno in delle piante che porteranno buoni frutti, così anche i bambini saranno i cittadini del futuro. "Save the Amazon" nasce alla luce degli incendi devastanti che si sono verificati prima in Siberia, poi in Amazzonia, ma anche in Sardegna. Le emissioni dovute agli incendi possono contribuire al riscaldamento globale e quindi ai cambiamenti climatici del pianeta, che attualmente stiamo vivendo con fenomeni nefasti.



A settembre, diverse associazioni e cittadini si sono riuniti nei giardini “Giuseppe Manno” per condividere la campagna di sensibilizzazione ambientale di cittadinanza attiva Save the Amazon, ideata e coordinata dalla naturalista Nadia De Santis, che consiste, anche se in maniera simbolica, nel mettere a dimora alberi o essenze arboree ed arboricole in spazi pubblici e privati o promuovere “la cultura del verde”. L’iniziativa è in linea con gli obiettivi programmatici di Agenda 2030 e si sposa anche con il sinodo sull’Amazzonia indetto da Papa Francesco. Commenti ALGHERO - “Per fare un albero ci vuole un seme…”. E' l’iniziativa inserita nel programma della campagna di sensibilizzazione ambientale di cittadinanza attiva “Save the Amazon”, rivolta a tutti i bambini e le bambine che amano la natura. Fino a martedì 10 dicembre, sarà possibile partecipare anche nella città di Alghero, la modalità di adesione è gratuita ed è semplicissima: portare un elaborato grafico inerente il tema della natura al centro “Orn.Est”, in Via Sant’Agostino ad Alghero, che in cambio donerà dei semi. Gli elaborati saranno esposti, e giovedì 13, alle 17, si terrà l’estrazione con dei “premi green”.L’idea “germoglia” dal fatto che come i semi cresceranno in delle piante che porteranno buoni frutti, così anche i bambini saranno i cittadini del futuro. "Save the Amazon" nasce alla luce degli incendi devastanti che si sono verificati prima in Siberia, poi in Amazzonia, ma anche in Sardegna. Le emissioni dovute agli incendi possono contribuire al riscaldamento globale e quindi ai cambiamenti climatici del pianeta, che attualmente stiamo vivendo con fenomeni nefasti.A settembre, diverse associazioni e cittadini si sono riuniti nei giardini “Giuseppe Manno” per condividere la campagna di sensibilizzazione ambientale di cittadinanza attiva Save the Amazon, ideata e coordinata dalla naturalista Nadia De Santis, che consiste, anche se in maniera simbolica, nel mettere a dimora alberi o essenze arboree ed arboricole in spazi pubblici e privati o promuovere “la cultura del verde”. L’iniziativa è in linea con gli obiettivi programmatici di Agenda 2030 e si sposa anche con il sinodo sull’Amazzonia indetto da Papa Francesco. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv