Il XV algherese si prepara ad affrontare la quinta giornata del girone 1 del campionato di serie A. Domani, arriva a Maria Pia la capolista Accademia nazionale Francescato. La gara si giocherà, in anticipo, alle 12.30 Rugby: lunch match per l´Amatori



ALGHERO - Pranzo a base di rugby domani, domenica 24 novembre, a Maria Pia: l’Amatori Alghero ospita la capolista Accademia Nnzionale Francescato. La gara, valevole per la quinta giornata del girone 1 del campionato di serie A, è in programma a partire dalle 12.30 (arbitra il signor Lorenzo Imbriaco di Bologna). Prova ostica per la formazione locale, che è reduce da una brutta sconfitta in casa del Biella, dove non è riuscita a segnare neanche un punto (44-0).



Dall’inizio della stagione, si sapeva che non sarebbe stato facile dover affrontare un girone ricco di squadre forti, attrezzate e di lunga esperienza. Ma si sa che per immergersi in un ambiente è necessario starci e l’Alghero ci vuole essere. Domani, il match si presenta proibitivo. come domenica scorsa, anche con la capolista Bortolussi dovrà fare a meno di qualche infortunato (tra questi, Daniele Pesapane).



