Condividi | Cor 18:15 111.484 i passeggeri transitati nell´aeroporto di Alghero, pari al - 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Segno negativo anche per i movimenti -13,2% Aeroporto, ottobre freddo ad Alghero: -3,4%



ALGHERO - Ancora il segno negativo per i mesi autunnali dell'aeroporto di Alghero. Dopo settembre (-5,6%) non entusiasma nemmeno il traffico registrato nel mese di ottobre 2019 sul Riviera del Corallo.



111.484 il totale dei passeggeri transitati nell'aeroporto di Alghero, pari al -3,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Segno negativo anche per i movimenti di ottobre -13,2%.



Il calo è generalizzato e comprende il traffico nazionale (-1,5%) che si attesta sui 78.612 passeggeri, come l'internazionale (-3%): 32.566 i transiti dalle rotte fuori dall'Italia. Gli altri due scali sardi fanno registrare il segno positivo: +2,2% Olbia e record di crescita per Cagliari +14,4%. Commenti ALGHERO - Ancora il segno negativo per i mesi autunnali dell'aeroporto di Alghero. Dopo settembre (-5,6%) non entusiasma nemmeno il traffico registrato nel mese di ottobre 2019 sul Riviera del Corallo.111.484 il totale dei passeggeri transitati nell'aeroporto di Alghero, pari al -3,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Segno negativo anche per i movimenti di ottobre -13,2%.Il calo è generalizzato e comprende il traffico nazionale (-1,5%) che si attesta sui 78.612 passeggeri, come l'internazionale (-3%): 32.566 i transiti dalle rotte fuori dall'Italia. Gli altri due scali sardi fanno registrare il segno positivo: +2,2% Olbia e record di crescita per Cagliari +14,4%.