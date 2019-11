Condividi | M.P. 21:14 L´amministrazione comunale darà in comodato d´uso gratuito gli spazi e, qualora venissero richiesti, anche tavoli, sedie e griglie di proprietà comunale. Il Comune effettuerà a proprio carico il servizio di apertura Mostre al Palazzo del Marchese: c´è il bando



PORTO TORRES - Il Palazzo del Marchese si veste a festa e si prepara ad ospitare gratuitamente mostre artistiche e culturali. L’edificio, in stile neoclassico, fatto costruire nel ‘700 dal primo marchese di San Saturnino di origini spagnole, Don Raimondo de Quesada, durante le festività natalizie, dedicherà alcuni spazi alle iniziative culturali in collaborazione con enti, associazioni locali e artisti dell’artigianato e della fotografia o manufatti in genere, senza limitazioni di tema, nei locali al piano primo della struttura.



