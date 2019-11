Condividi | A.B. 23:16 Questa sera, l´italo-australiano ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore-giocatore del XV algherese. In preparazione alla trasferta di domenica a Recco, la società ha affidato la squadra al pilone argentino Leando Poloni Amatori Alghero: Bortolussi si dimette



ALGHERO - «La società Amatori rugby Alghero comunica che da questa sera Steven Bortolussi, allenatore/Giocatore del XV algherese da inizio stagione, non è più l'allenatore della prima squadra, in quanto ha rassegnato le dimissioni». Questa la notizia che arriva dalla sede del sodalizio algherese, impegnato in un difficile avvio di campionato.



Un inizio di stagione che vede l'Amatori al penultimo posto nel girone 1 del campionato di serie A, con 5punti. Finora, è arrivata una sola vittoria (in casa contro il Cus Genova) a fronte di quattro sconfitte (l'ultima, domenica, 17-47 a Maria Pia, per mano della capolista Accademia nazionale Ivan Francescato).



In vista della trasferta sul campo della Pro Recco, in programma domenica 1 dicembre, la società ha accettato le dimissioni e ha ringraziato Bortolussi per il «percorso e la collaborazione fatta insieme sia come giocatore che come allenatore». Inoltre, l'Amatori ha annunciato che, da questa sera, la squadra è stata affidata al pilone argentino Leando Poloni.



