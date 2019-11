Condividi | Red 11:00 Nella struttura di Via Fontana Vecchia 17, a Porto Torres, i cittadini possono usufruire del servizio tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Si possono conferire senza ulteriori costi le diverse tipologie di materiali ed i rifiuti ingombranti Ecocentro: orari invernali a Porto Torres



PORTO TORRES - Nell'Ecocentro di Via Fontana Vecchia 17, a Porto Torres sono entrati in vigore gli orari di apertura invernali. I cittadini che vogliono usufruire del servizio possono recarsi nella struttura tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Nell'Ecocentro, si possono conferire senza ulteriori costi le diverse tipologie di materiali ed i rifiuti ingombranti. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono consultare la sezione "Differenziata" nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres.