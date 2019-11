Condividi | Red 16:29 “Manifesto per una pianificazione ecosistemica di città e metropoli. Principi guida per i processi di rigenerazione urbana e per il piano/progetto di nuovi insediamenti” è il titolo del seminario organizzato dal Comune di Sassari e dall’Università, che si terrà venerdì mattina, nella sala del Palazzo Infermeria San Pietro Spazi verdi: Salvador Rueda a Sassari



SASSARI - “Manifesto per una pianificazione ecosistemica di città e metropoli. Principi guida per i processi di rigenerazione urbana e per il piano/progetto di nuovi insediamenti” è il titolo del seminario organizzato dal Comune di Sassari e dall’Università, che si terrà venerdì 29 novembre, alle 11, nella sala del Palazzo Infermeria San Pietro. Il seminario, introdotto dai docenti del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell’Università degli studi di Sassari Alessandro Plaisant e Tanja Congiu, sarà tenuto dall’urbanista ecologo Salvador Rueda.



Attraverso l'ascolto dell'esperienza innovativa maturata in altri contesti, la città avrà l'opportunità di un arricchimento culturale e di una riflessione sulla visione ecosistemica del sistema urbano. Rueda ha fondato e dirige l’Agenzia di Ecologia urbana di Barcellona e ha ricoperto incarichi direttivi nel Dipartimento di Pianificazione della Generalitat de Cataluña, nonché nei Comuni di Barcellona e Sant Adrià de Besòs.



È autore di numerosi libri, articoli scientifici e tecnici ed è responsabile dello sviluppo e dell'estensione di pratiche sostenibili sull'ambiente urbano, incentrate sul concetto dell’“Urbanismo ecosistemico”, come base del nuovo modello urbano per le città e le metropoli contemporanee. Da quasi quarant’anni, Salvador Rueda è immerso nella pianificazione urbanistica di Barcellona, elaborando un piano rivoluzionario per cambiare la città ed il modo in cui è vissuta dalle persone, sviluppando un piano della mobilità (il modello “Superblocks” o “Superilles”), in stretta relazione con il piano del verde, per la progettazione di una grande infrastruttura verde in tutta la città metropolitana.



