Condividi | Red 7:11 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della locale Tenenza hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un professionista del campo sanitario operante nel paese e nel suo hinterland Sanluri: evasione fiscale per 61mila euro



SANLURI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un professionista del campo sanitario operante nel paese e nel suo hinterland. L'indagine è scattata dopo una preliminare attività di controllo del territorio e dal successivo approfondimento con le risultanze emerse dai dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo, consentendo di rilevare l’incongruità tra i dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi con la capacità economica dimostrata dal contribuente, proprietario di numerose autovetture di cui due di lusso.



L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti. Le Fiamme gialle, con l’incrocio dei dati rilevati anche con le indagini finanziarie e l’invio di questionari per la richiesta di informazioni ai pazienti sui pagamenti effettuati, hanno constatato che il professionista non ha provveduto a certificare una parte dei compensi percepiti, per un ammontare complessivo pari a 44.882euro.



A questi, si aggiungono spese non adeguatamente documentate o non inerenti rispetto alla professione esercitata, portate indebitamente in deduzione per 16.830euro. E' così emerso che il professionista non ha dichiarato al Fisco una base imponibile pari a 50.457euro per le annualità dal 2015 al 2017, mentre per gli anni d’imposta 2018 e 2019 i militari hanno provveduto a constatare l’omessa fatturazione di compensi per 11.255euro in relazione ai quali la parte potrà comunque provvedere alla rispettiva indicazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, i cui termini non sono ancora decaduti. SANLURI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un professionista del campo sanitario operante nel paese e nel suo hinterland. L'indagine è scattata dopo una preliminare attività di controllo del territorio e dal successivo approfondimento con le risultanze emerse dai dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo, consentendo di rilevare l’incongruità tra i dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi con la capacità economica dimostrata dal contribuente, proprietario di numerose autovetture di cui due di lusso.L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti. Le Fiamme gialle, con l’incrocio dei dati rilevati anche con le indagini finanziarie e l’invio di questionari per la richiesta di informazioni ai pazienti sui pagamenti effettuati, hanno constatato che il professionista non ha provveduto a certificare una parte dei compensi percepiti, per un ammontare complessivo pari a 44.882euro.A questi, si aggiungono spese non adeguatamente documentate o non inerenti rispetto alla professione esercitata, portate indebitamente in deduzione per 16.830euro. E' così emerso che il professionista non ha dichiarato al Fisco una base imponibile pari a 50.457euro per le annualità dal 2015 al 2017, mentre per gli anni d’imposta 2018 e 2019 i militari hanno provveduto a constatare l’omessa fatturazione di compensi per 11.255euro in relazione ai quali la parte potrà comunque provvedere alla rispettiva indicazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, i cui termini non sono ancora decaduti.