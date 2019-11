Condividi | Red 16:24 La Polizia di Stato, nel corso di servizi coordinati disposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, per prevenire e reprimere lo spaccio di droga vicino agli istituti scolastici, ha arrestato un minorenne che aveva appena ceduto una dose di marijuana ad uno studente Minorenne nuorese arrestato per spaccio



NUORO - La Polizia di Stato, nel corso di servizi coordinati disposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, per prevenire e reprimere lo spaccio di droga vicino agli istituti scolastici, ha arrestato un minorenne che aveva appena ceduto una dose di marijuana ad uno studente. Grazie alla perquisizione, i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato, nascosti negli slip, altre ventuno dosi di marijuana pronte per lo spaccio. Poi, nell’abitazione del giovane, è stata sequestrata altra droga (per un peso complessivo di circa mezzo etto di marijuana) ed un bilancino di precisione. Dai primi accertamenti, è emerso che il minorenne era dedito ad una consistente attività di spaccio ad altri giovani nei pressi di istituti scolastici di Nuoro. Commenti NUORO - La Polizia di Stato, nel corso di servizi coordinati disposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, per prevenire e reprimere lo spaccio di droga vicino agli istituti scolastici, ha arrestato un minorenne che aveva appena ceduto una dose di marijuana ad uno studente. Grazie alla perquisizione, i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato, nascosti negli slip, altre ventuno dosi di marijuana pronte per lo spaccio. Poi, nell’abitazione del giovane, è stata sequestrata altra droga (per un peso complessivo di circa mezzo etto di marijuana) ed un bilancino di precisione. Dai primi accertamenti, è emerso che il minorenne era dedito ad una consistente attività di spaccio ad altri giovani nei pressi di istituti scolastici di Nuoro.