Affitti fantasma a Cagliari



CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un residente a Cagliari proprietario di un immobile nel capoluogo regionale, ceduto in locazione ad un'attività commerciale. L'operazione è scattata dal controllo del territorio, successivamente approfondita con il riscontro con i dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo, con particolare riferimento ai contratti di locazione registrati ed alle relative dichiarazioni dei redditi presentate dai proprietari degli immobili.



L’ispezione eseguita nei confronti dell'uomo è stata finalizzata all'accertamento della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti dopo la concessione dell’immobile di proprietà. Gli approfondimenti, completati con sopralluoghi e controlli “porta a porta”, hanno permesso di accertare che l’immobile risulta effettivamente locato ad azienda attiva nel proprio ramo di impresa, la quale, per il 2016, ha corrisposto complessivamente 3.800euro di canoni di locazione al proprietario.



Quest'ultimo non ha inserito i compensi derivanti dall'affitto nella propria dichiarazione dei redditi. Nel comparto degli affitti in nero, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, dall'inizio dell'anno, nell'ambito di quarantotto controlli, hanno scoperto oltre 2.173.000euro di canoni di locazione non dichiarati