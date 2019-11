Condividi | Red 17:08 Gli agenti del Comando della Polizia locale di Porto Torres sono intervenuti negli stabili di Viale delle Vigne e di Via dell´Autonomia. Due le persone denunciate alla Procura della Repubblica per occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica Occupano case popolari: due denunce



PORTO TORRES – Due distinte operazioni della Polizia locale di Porto Torres hanno portato alla denuncia di due persone alla Procura della Repubblica per occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli agenti del Comando di Polizia locale sono intervenuti recentemente in due distinte occasioni.



La prima in Viale delle Vigne, dove un 54enne aveva occupato arbitrariamente una casa di proprietà comunale. La seconda operazione è avvenuta la settimana scorsa, in Via dell'Autonomia, nel quartiere del Villaggio verde. Un 45enne è stato trovato dalla Polizia mentre effettuava il trasloco in un alloggio libero di proprietà di Area.



