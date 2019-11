Condividi | Red 18:26 Lunedì 2 dicembre, inizierà il periodo di accoglimento delle domande per la stagione irrigua 2020, che verrà confermata dopo apposito provvedimento dell´Autorità di bacino della Regione Sardegna. La presentazione delle domande scade il 31 gennaio Consorzio Nurra: tutto pronto per la stagione irrigua



ALGHERO - Lunedì 2 dicembre, inizierà il periodo di accoglimento delle domande per la stagione irrigua 2020, che verrà confermata dopo apposito provvedimento dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna. Anche per una puntuale programmazione dei consumi e delle assegnazioni, il Consorzio di bonifica della Nurra ha chiesto agli utenti di presentare l'obbligatoria domanda di irrigazione, con l'apposito modulo firmato dal proprietario del fondo o del conduttore autorizzato, a partite da lunedì ed entro il 31 gennaio 2020. Le utenze che risulteranno morose domenica 1 dicembre, e che non verranno regolarizzate entro il 31 gennaio 2020, non saranno autorizzate ad irrigare e verranno sigillate. Quindi, prima della presentazione della domanda irrigua, gli utenti dovranno verificare la propria posizione rispetto al pagamento di tutti i ruoli consortili e, eventualmente, provvedere tempestivamente ai relativi obblighi.



Anche per incrementarela dotazione idrica annuale del sistema irriguo, le normali acque grezze del gestore unico Enas, provenienti dal sistema Temo-Cuga, dal Coghina e dal Rio Mannu, saranno integrate con le acque reflue affinate del depuratore San Marco di Alghero. Alla domanda, in duplice copia, dovrà essere obbligatoriamente allegata la fotocopia del codice fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità nonchè, se variata rispetto alla domanda dell'anno precedente, una copia della planimetria catastale dell'azienda, sulla quale dovranno essere preventivamente indicati i mappali nei quali si intendono eseguire le colture ed una copia dela visura catastale degli stessi. Inoltre, chi presenterà la domanda per la prima volta dovrà obbligatoriamente allegare la documentazione catastale relativa all'intera azienda ed un atto notarile che ne certifichi la proprietà.



