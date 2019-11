Condividi | A.B. 17:24 Nel match valido per la sesta giornata del girone 1 del campionato di serie A, il XV algherese perde 38-17 sul campo della Tossini Pro Recco e torna in Sardegna senza punti utili per la classifica Rugby: anticipo amaro per l´Amatori



ALGHERO – Anticipo amaro per l'Amatori rugby. Nel match valido per la sesta giornata del girone 1 del campionato di serie A, il XV algherese perde 38-17 sul campo della Tossini Pro Recco e torna in Sardegna senza punti utili per la classifica.



Numerose assenze sul versante catalano (compresi Sciacca e Calabrò, che non sono riusciti a recuperare dagli infortuni) non hanno aiutato la formazione algherese a centrare un successo che poteva servire molto ai fini della classifica, ma anche dello stato d’animo. A guidare la squadra in campo da martedì, giorno delle dimissioni di Steven Bortolussi, c’è il pilone argentino Leandro Poloni, uomo di esperienza e di grande carisma, oggi autore di due mete nonostante sia uno dei più anziani in rosa. Menzione merita anche la prestazione del tongano Tongia.



La cronaca racconta che l’Alghero ha giocato bene nei primi 40', trovando per prima i punti sul tabellino. Già al 10’ Micheli ne segna 3 su piazzato. Rispondono i padroni di casa allo stesso modo, quattro minuti dopo, con Roden. Al 17’, arriva la prima meta di giornata, firmata da Poloni, e la trasformazione di Micheli vale il 3-10. Ma i liguri inseriscono la marcia alta e siglano tre mete (Romano al 24', Monfrino al 21' ed ancora Romano al 34'), tutte trasformate da Roden, e chiudono il primo tempo sul 24-10.



Nella ripresa, l’Amatori Alghero non riesce ad arginare i padroni di casa, ma soprattutto a mettere insieme le idee e subisce altre due mete, da Romano al 50’ e da Falchi dieci minuti dopo (Roden è ancora perfetto al calcio). Poloni trova ancora la forza e l’esperienza per andare in meta a cinque minuti dalla fine e consegnare altri 7punti (con la trasformazione di Micheli) alla squadra catalana, accorciando così le distanze sul 38-17 finale.



TOSSINI PRO RECCO-AMATORI ALGHERO 38-17:

TOSSINI PRO RECCO: Romano (25'st Mitri), Falchi, Torchia, Syme (22' Marcellino), Ma.Monfrino, Roden, Prampi (14'st Armijos), Mi.Monfrino, M.Barisone, E.Barisone (14'st Matulli), Rosa, Nese (29'st Metaliaj), Paparone (12'st Maggi), Noto (22'st Demarchi), Actis (27'st Mendez). Coach McLean.

AMATORI ALGHERO: Alegiani (12'st Bomba), Palmisano, Delrio, Serra, Madeddu (36'st Catania), Micheli, Michel, Navarro, Tongia, Lofrese, Fall, Paco (29'st Langellotto), Stefani (33'st Gueye), Salaris, Poloni (36'st Stefani). Coach Zito.

ARBITRO: Vagnarelli.

