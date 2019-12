Condividi | Red 12:08 Il presidente della Regione autonoma della Sardegna è intervenuto all´inaugurazione del padiglione sardo all´interno di “Artigianato in fiera”, la rassegna dell’artigianato in programma alla fiera di Rho Artigianato: Solinas alla Fiera di Milano



CAGLIARI - «La tradizione e la cultura della Sardegna si concretizzano attraverso i manufatti delle nostre produzioni artigianali che devono essere promosse nel mondo, perché rappresentano l’immagine migliore dell’Isola». Lo ha detto il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, intervenendo all’inaugurazione del padiglione sardo all’interno di “Artigiano in fiera”, la rassegna dell’artigianato in programma alla fiera di Rho. «L’artigianato è una risorsa, soprattutto, per il tessuto economico e produttivo della Sardegna ed è indispensabile per la conservazione del nostro “saper fare”, attraverso il quale si tramanda la manualità e l’interpretazione originale delle nostre produzioni artistiche», ha evidenziato Solinas davanti agli espositori.



Nella foto: il presidente regionale Christian Solinas ad Artigianato in fiera Commenti CAGLIARI - «La tradizione e la cultura della Sardegna si concretizzano attraverso i manufatti delle nostre produzioni artigianali che devono essere promosse nel mondo, perché rappresentano l’immagine migliore dell’Isola». Lo ha detto il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, intervenendo all’inaugurazione del padiglione sardo all’interno di “Artigiano in fiera”, la rassegna dell’artigianato in programma alla fiera di Rho. «L’artigianato è una risorsa, soprattutto, per il tessuto economico e produttivo della Sardegna ed è indispensabile per la conservazione del nostro “saper fare”, attraverso il quale si tramanda la manualità e l’interpretazione originale delle nostre produzioni artistiche», ha evidenziato Solinas davanti agli espositori.Nella foto: il presidente regionale Christian Solinas ad Artigianato in fiera