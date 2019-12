Condividi | Red 7:11 E´ stato inaugurato lo stand all´interno della mostra-mercato “Artigiano in fiera”, ospitata a Rho Milano Fiera fino a domenica 8 dicembre. Lo spazio riservato all´Isola è di 1.800metri quadri. Sono 109 le aziende sarde presenti alla manifestazione Inaugurato a Milano Spazio Sardegna



CAGLIARI - E' stato inaugurato sabato pomeriggio lo “Spazio Sardegna” all'interno della mostra-mercato “Artigiano in fiera”, ospitata a Rho Milano Fiera fino a domenica 8 dicembre. Lo spazio riservato all'Isola è di 1.800metri quadri, 900 dei quali “istituzionali” e creati con cartone ecologico: «Una scelta all'insegna della sostenibilità e della riciclabilità - ha sottolineato l'assessore regionale del Turismo, artigianato e commercio Gianni Chessa - Riduce l'impatto ambientale grazie all'utilizzo di materiali riciclabili al 100percento».



«La nostra è una presenza importante - ha aggiunto Chessa - sia nei numeri, che nella qualità, con uno stile unico che contraddistingue l'offerta Sardegna in un palcoscenico internazionale come quello della Fiera di Milano, dove sono rappresentati oltre cento Paesi con 3mila stand. Un'ottima opportunità promozionale, che non potevamo perdere, lanciando un messaggio forte e riconoscibile a vantaggio della nostra economia».



Sono 109 le aziende sarde presenti alla manifestazione in rappresentanza del settore dell'artigianato artistico e dell'agroalimentare: «Abbiamo voluto supportare fortemente questa iniziativa nell'ambito di un complessivo progetto di valorizzazione e promozione». Prossimi appuntamenti nel 2020: a marzo per "Handwerksmesse" di Monaco di Baviera e, ad aprile, per la Mostra internazionale dell'artigianato di Firenze. Commenti