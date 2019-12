video Condividi | Cor 16:45 Welcome Family apre il villaggio di Natale



Dal 3 dicembre al 5 gennaio vanno in scena ad Alghero una lunga serie di eventi a misura di famiglia: laboratori, feste, performances, giochi. Un grande villaggio che coinvolge le scuole, le biblioteche, le associazioni, le attività commerciali, le scuole di ballo e le società sportive. Il Comitato Welcome family in collaborazione con gli Assessorati comunali e la Fondazione Alghero, ha predisposto un calendario di appuntamenti che mette insieme istituzioni e Centro Commerciale Naturale al centro storico, Associazione nazionale famiglie numerose, associazione Alghenegra e Coral. Oggi la presentazione, le immagini