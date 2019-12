Condividi | Red 18:09 Le eccellenze agroalimentari sarde in vetrina a Matera, nella tre giorni del Villaggio contadino promosso dalla Coldiretti. Nello splendido centro storico della città dei sassi, sono presenti nel mercato di Campagna amica delle eccellenze italiane, il Pecorino di Osilo ed il pane carasau Le eccellenze agroalimentari sarde a Matera



Commenti

CAGLIARI - Le eccellenze agroalimentari sarde in vetrina a Matera, nella tre giorni del Villaggio contadino promosso dalla Coldiretti. Nello splendido centro storico della città dei sassi, Capitale europea della cultura sono presenti nel mercato di Campagna amica delle eccellenze italiane, il Pecorino di Osilo ed il pane carasau. Due prodotti tipici, che da venerdì a domenica hanno rappresentato la Sardegna e deliziato i palati dei tantissimi turisti che hanno affollando il centro storico, grazie all'azienda agricola sa Moddixia di Genuri ed all'azienda Mandras Largas di Osilo.

La prima dal grano Cappelli, che coltivano nella propria azienda, producono pane carasau e la pasta (fregula e loroghittas), mentre la seconda produce dal latte delle proprie pecore il pecorino di Osilo, inserito tra i sigilli dell'atlante della biodiversità di Campagna amica. Nella tre giorni, la Sardegna era presente anche nell'esposizione delle biodiversità con l'Abbamele e la Pompia.

«Grazie ai villaggi, scrigno delle biodiversità e dell'agroalimentare made in Italy autentico - dichiara il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu - stiamo promuovendo la nostra regione con le nostre eccellenze agroalimentari. Lo facciamo a diretto contatto con i cittadini, che affollano ogni tappa del Villaggio Coldiretti, che si sta tenendo da due anni in giro per litalia. Una promozione diretta, senza intermediari, fatta dai nostri agricoltori che raccontando i propri prodotti valorizzando la nostra Sardegna più autentica, quella rurale. Quella dei prodotti tradizionali, grazie ai quali si presidia e si tutela il territorio».

Nella foto: i fratelli Piras (Sa Moddixia) ed i fratelli Gaspa (Mandras Largas) a Matera