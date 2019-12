Condividi | Red 22:03 Nel fine settimana, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei hanno deferito in stato di libertà due persone di Tortolì trovati rispettivamente con tasso alcolemico pari a 1,44 e 2,94g/l Tortolì: controllati oltre cento veicoli



TORTOLI' - Nel fine settimana i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei, durante i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto delle cosiddette stragi del sabato sera, in relazione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o alterazione psicofisica dall'assunzione di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà due persone di Tortolì trovati rispettivamente con tasso alcolemico pari a 1,44 e 2,94g/l. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida, con decurtazione di 10punti. La seconda persona, che era stata coinvolta in un incidente, è stato denunciato anche per ubriachezza manifesta in luogo pubblico. Complessivamente, sono stati controllati oltre cento veicoli.