Saranno i Boomdabash ad animare il Capodanno nella città di Castelsardo. Anteprima il 30 dicembre col concerto dei Tazenda in piazza. Eventi dal 7 dicembre al 17 gennaio Capodanno, mambo salentino a Castelsardo



CASTELSARDO - Saranno i Boomdabash ad animare il Capodanno nella città di Castelsardo che quest'anno durerà addirittura tre giorni con grandi eventi il dal 30 dicembre. Si parte infatti col concerto dei Tazenda la notte prima di San Silvestro.



Il conto alla rovescia per il nuovo anno sarà invece accompagnato dal sound travolgente e dirompente del gruppo musicale italiano di origine pugliese, Boomdabash appunto, col tormentone "Mambo salentino" che ha spopolato negli ultimi mesi in Italia. Al termine del concerto spazio al dj set degli Allen Cut. Musica e spettacolo anche il 1 gennaio, quando in piazza sarà la volta dei Karma.



Anche Castelsardo per le vacanze natalizie prevede un calendario ricco di manifestazioni ed eventi. Si parte il 7 dicembre con l'apertura della pista di ghiaccio sintetico e i mercatini di Natale che proseguiranno per tutti i weekend fino al 25 dicembre. Eventi musicali e animazione per bambini che proseguirà fino al 17 gennaio 2020.