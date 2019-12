video Condividi | Cor 11:41 Il vento spazza via la ringhiera: pericolo ad Alghero



Provvidenziale l´intervento dei Vigili del fuoco questa mattina in via Mazzini, dove una ringhiera di metallo ha rischiato di precipitare al suolo dal balcone di una palazzina. Le potenti raffiche di vento creano problemi un po in tutti i quartieri della città. Le immagini dell´intervento