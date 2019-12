Condividi | A.B. 15:11 Dopo un complesso e faticoso percorso di avvicinamento alla gara più importante dell’anno, fatto di allenamenti mirati, e dopo l’incoraggiante oro conquistato nella recente gara internazionale dell’Allblaks open, giunge un´affermazione di valore assoluto per il giovanissimo atleta dell´Astroclub Giacomo Carlovic Taekwondo: un algherese sul podio tricolore



ALGHERO - Dopo un complesso e faticoso percorso di avvicinamento alla gara più importante dell’anno, fatto di allenamenti mirati, e dopo l’incoraggiante oro conquistato nella recente gara internazionale dell’Allblaks Open, giunge un'affermazione di valore assoluto per il giovanissimo atleta algherese dell'Astroclub Giacomo Carlovic. Gara difficoltosa per lui, complicata dall'obbligato cambio di categoria per un problema al peso (dalla -61 alla -65chilogrammi).



L'algherese ha trovato in semifinale un atleta delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato (che ha poi vinto la gara), cedendo il passo per un problema intestinale, che lo ha condizionato fin dal primo round. Analisi sconsolata, ma lucidamente soddisfatta dell’intramontabile maestro Andrea Corona, che pone l’accento sulle potenzialità di Giacomo che, “figlio d’arte”, sta ricalcando le orme di papà Alessandro, con una prospettiva di crescita considerevole ma, soprattutto, la caparbietà di non cedere per il problema fisico che ha condizionato la semifinale dal primo round, mettendo in luce la disponibilità di Carlovic a fare un lavoro oscuro in palestra.



«Noi – spiega il maestro - facciamo uno sport olimpico, per cui competiamo ad altissimo livello, che richiede delle professionalità di valore assoluto e noi ne annoverarne di eccellenti, fra le quali la plurimedagliata Raffaela Corona (quinto Dan, neolaureata istruttrice), Cristian Cannaos (secondo dan e neoallenatore), Margherita Pareggi e Gianfranco Corona (allenatori, rispettivamente, secondo e terzo dan). Inoltre, soffriamo l’isolamento per la nostra condizione di “insularità” e questo risultato vale molto più di un terzo posto, ci da la carica per riprendere un percorso di crescita estremamente faticosa». Prossimi appuntamenti, alcuni stages di selezione per la “Squadra sarda”, l’Insubria cup ed il “Trofeo Lanterna”.



