Cinema delle Terre del Mare: appuntamenti nel fine settimana Un lungo fine settimana tra magia, incanto e coscienza ambientale per Cinema delle Terre del Mare, il festival con cui la Società Umanitaria di Alghero omaggia il rapporto tra mare e settima arte



ALGHERO - Domenica alle 21,30 l’appuntamento più atteso è al Nuraghe Palmavera che farà da scenario al reading Canto d’acqua con protagonisti Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, e Telmo Pievani, scienziato e filosofo evoluzionista, il cui pensiero ha anche ispirato una delle tracce dell’ultimo esame di maturità. Una produzione Doc Servizi e Produzionifuorivia di Paola Farinetti dove la narrazione scientifica deve ibridarsi con la musica e la poesia e gli artisti sul palco uniscono arte e scienza nella loro preghiera per l’acqua. “L’acqua è in fermento, è diventata instabile. In alcune parti del mondo ce n’è troppo poca e avanza la desertificazione. In altre parti del mondo ce n’è troppa e si scatenano alluvioni”.



Gli appuntamenti proseguono però anche domani (sabato 12 luglio) con l’ultima visione della sezione Immersioni, dedicata ai film candidati al Premio del Pubblico Cinema delle Terre del Mare: alle 18 a Lo Quarter sarà proiettato Sulla terra leggeri” di Sara Fgaier (Italia, 2024, 94’). Gian è un professore di etnomusicologia affetto da un’improvvisa amnesia. Quando legge il suo diario di vent’anni prima, capisce che tutto ruota attorno a una donna amata da sempre…



La giornata di domani dà anche il via a Tuffi, la lunga sezione del festival dedicata ai bambini e alle bambine: nello stabilimento Summerbeach Village, nel Lido di San Giovanni, si comincia alle 20,30 con Giocacinema, un’attività divertente e istruttiva sul rapporto tra cinema e mare a cura di MiniClub SummerBeach Ichnu, a cui seguirà (alle 21,30) la proiezione di Una barca in giardino di Jean-François Laguionie (Francia, Lussemburgo, 2024, 75’). Il film ambientato nella Francia dei primi anni ’50 vede protagonista l’undicenne François, che vive con la mamma e il padre adottivo Pierre. Un giorno scopre che quest’ultimo, a cui è molto affezionato, ha cominciato a costruire la replica della Spray, la leggendaria barca a vela sulla quale nel 1895 il marinaio Joshua Slocum completò per primo il giro del mondo in solitaria...