S.A. 13:02 Piazza Civica: cambiano gli spazi per i tavolini Il "salotto" di Alghero cambia configurazione con una diversa visione dell’occupazione degli spazi. Oggi il sopralluogo da parte dell’assessore al Demanio Enrico Daga, insieme al dirigente Piero Nurra e all’ing. Enzo Sanna



ALGHERO - Piazza Civica ad Alghero cambia configurazione con una diversa visione dell’occupazione degli spazi. «Oggi la piazza ha visto rimodulare le postazioni delle concessioni di suolo pubblico con un effetto che rende merito alla necessità di ottemperare le esigenze delle imprese con quelle dei cittadini e della fruibilità pubblica. In un clima di collaborazione e di disponibilità, oggi si è delineata quella che sarà la nuova configurazione della piazza» si legge nella nota diffusa da Porta Terra.



E ancora: «La superficie occupata non è così superiore al 15% del totale, come da regolamento. La rimodulazione degli spazi ha richiesto alcuni spostamenti e altrettanti sacrifici, per un computo totale che rientra nelle regole. Oggi si è svolto il sopralluogo da parte dell’assessore al Demanio Enrico Daga, insieme al dirigente Piero Nurra e all’ing. Enzo Sanna per un monitoraggio della situazione». «C’è voluto impegno da parte degli uffici la grande disponibilità degli operatori che con questo primo segnale ci consentono di avvicinare le esigenze dei residenti e dei cittadini tutti verso una soluzione che restituisca decoro alla piazza senza pregiudicare le legittime aspettative delle imprese, che sono l’ossatura della nostra economia. Questo primo passo sarà anche un test per verificare il raggiungimento degli equilibri auspicati» commenta Daga.