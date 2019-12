Condividi | Red 12:21 Da oggi a domenica cibo buono, musica e canti per festeggiare il mercato contadino che, nel capoluogo turritano, ha tracciato un solco fatto di fiducia con i consumatori e di qualità di prodotti a chilometro zero, che hanno suggellato un´alleanza solida tra campagna ed il grande centro urbano I dieci anni di Campagna amica a Sassari



SASSARI - Dieci anni di Campagna amica, il mercato contadino che a Sassari ha tracciato un solco fatto di fiducia con i consumatori e di qualità di prodotti a chilometro zero, che hanno suggellato una alleanza solida tra campagna e il grande centro urbano. Ricorre nel fine settimana l’anniversario dal primo mercato giallo, che sarà celebrato in tre giorni di appuntamenti, e grazie alla coincidenza con la festa in onore di San Nicola, con importanti collaborazioni come quella tra Coldiretti nord Sardegna e Campagna amica, con il Comune di Sassari, l’Arcidiocesi turritana e l’Intergremio Città di Sassari.



Il fine settimana, da oggi (venerdì) a domenica 8 dicembre, dalle 9 alle 22, sarà animato dal calendario predisposto dall’organizzazione agricola. Si inizia domani, giornata che Sassari dedica ai festeggiamenti in onore di San Nicola, occasione per la quale Coldiretti nord Sardegna sarà in Piazza Duomo, con il Mercato, street food, balli e canti folkloristici. Inoltre, ci sarà l’intergremio della Città di Sassari con i piccoli candelieri, l’esposizione degli artigiani e degli antichi mestieri. Stesso programma anche sabato e domenica, con location diversa: sabato, la festa si sposterà all’Emiciclo Garibaldi, dove ogni settimana si tiene uno dei migliori e più grandi mercati di Campagna amica, con circa cinquanta agricoltori ed una vasta gamma di prodotti agricoli locali e di stagione. Mentre domenica, al Mercato coperto di Luna e Sole.



Infine sempre domenica, è previsto un momento riservato alla preparazione del Natale con l'addobbo dell'albero di Natale di Campagna amica, a cura di tutti i piccoli frequentatori del Mercato che si occuperanno di tutto ciò che riguarda il materiale degli addobbi. «Tagliamo un traguardo importante – dichiara il presidente di Coldiretti nord Sardegna Battista Cualbu - In dieci anni, i mercati di Campagna amica sono divenuti appuntamenti fissi per Sassari. E' difficile definirli solo dei semplici mercati. Sono dei luoghi di incontro, dove non solo si compra del buon cibo, ma si conosce anche il mondo agricolo e si conoscono e nascono nuove amicizie».